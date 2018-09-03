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  3. 03 Eylül 2018 19:51

Nusret yine olay yarattı !

Fenomen kasap Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile herkesi şaşırttı.

Bilgin Pro
Video Galeri
Kırmızı listedeki bir terörist daha etkisiz hale getirildi
Kırmızı listedeki bir terörist daha etkisiz hale getirildi
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Akliman koyu görenleri hayran bırakıyor
Akliman koyu görenleri hayran bırakıyor
Video Galeri
Doğada görevini tamamlayan ağaçlarla sanat yapıyor
Doğada görevini tamamlayan ağaçlarla sanat yapıyor
Video Galeri
Feci kazalar kamerada
Feci kazalar kamerada
Video Galeri
Bu mağara doğal klimalı
Bu mağara doğal klimalı
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