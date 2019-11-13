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  3. 13 Kasım 2019 14:55

Nusret'in çalışanından canlı yayında olay açıklamalar

Nusret Gökçe'nin davalık olduğu çalışanlardan biri, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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