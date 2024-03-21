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  4. Nusret'in İstanbul'daki restoranına silahlı saldırı

Nusret'in İstanbul'daki restoranına silahlı saldırı

Nusret'in kendi adını taşıyan ve İstanbul Etiler'de bulunan restoranına motosikletle gelen 2 kişi 11 el ateş etti.

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