Anasayfa Video Galeriler Gündem Nusret'in İstanbul'daki restoranına silahlı saldırı Nusret'in İstanbul'daki restoranına silahlı saldırı 21 Mart 2024 Perşembe Saat: 18:55 Nusret'in kendi adını taşıyan ve İstanbul Etiler'de bulunan restoranına motosikletle gelen 2 kişi 11 el ateş etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fc58880592323cde058683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da yerel seçim cinayet Elon Musk'ın Neuralink'i başardı: Düşünce yoluyla satranç oynadı İki çocuğunu öldürüp bu mektubu yazdı Kuzey Marmara Otoyolu’nda faciadan dönüldü Liselilerin okuldaki ''kız arkadaş'' kavgası kanlı bitti Ankara Büyükşehir Belediyesi seçim öncesi kirli elleri ifşa etti 21 ilde dev operasyon: 161 gözaltı Hızlı tren hattı çalışmasında göçük: 2 işçi toprak altında! İstanbul'un göbeğinde silahlı kavga kamerada