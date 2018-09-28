  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 28 Eylül 2018 15:32

Nusret'te alevli şov kötü bitti !

Nusret Gökçe'nin Etiler'deki restoranında yapılan alevli şov az kalsın faciaya dönüşüyordu. Elbisesi tutuşan bir kadın turistin vücudunda yanıklar oluştu.

Bilgin Pro
Video Galeri
Pamukkale’de sıcak hava balon taşımacılığı yapılacak
Pamukkale’de sıcak hava balon taşımacılığı yapılacak
Video Galeri
Ankara’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Ankara’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Video Galeri
Sulltangazi’de yanan huzurevinin içi görüntülendi
Sulltangazi’de yanan huzurevinin içi görüntülendi
Video Galeri
Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı
Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı
Video Galeri
Öğle bülteni
Öğle bülteni
Video Galeri
İstanbul’da dev oto operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul’da dev oto operasyonu: 11 gözaltı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM