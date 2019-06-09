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  3. 09 Haziran 2019 17:06

Nusret'ten sosyal medyayı sallayan video

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen sosyete kasabı Nusret Gökçe, bu sefer eti drone ile uçurdu. Gökçe'nin paylaştığı video sosyal medyayı salladı.

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