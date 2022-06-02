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  4. O anlar kamerada! Kumburgaz'da feci kaza: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

O anlar kamerada! Kumburgaz'da feci kaza: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

İstanbul Kumburgaz'da dün bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girmesi sonucu oluşan kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

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