Anasayfa Video Galeriler Gündem O anlar kamerada! Kumburgaz'da feci kaza: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi O anlar kamerada! Kumburgaz'da feci kaza: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi 02 Haziran 2022 Perşembe Saat: 20:50 İstanbul Kumburgaz'da dün bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girmesi sonucu oluşan kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6298f85cc5737f473a6456b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akşener'den ''Mansur Yavaş'ı aday yapın'' talebine olay yanıt 6,1 büyüklüğündeki depreme sınıfta yakalandılar Tanju Özcan, protestoculara dans ederek karşılık verdi Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak 1981 model efsanesini yollara çıkardı, gören bir daha bakıyor 11 terörist daha etkisiz hale getirildi Türkiye'de 48 yıl sonra görüldü: Anadolu parsının varlığı böyle tespit edildi Denizde erkek cesedi bulundu İstanbul'da yol çöktü