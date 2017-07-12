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  3. 12 Temmuz 2017 12:15

O anlar kamerada

Eskişehir’de, iki çocuğu ile yolun karşısına geçmekte olan babanın yanından fırlayan bir çocuğuna otomobil çarpması MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Video Galeri
Yolcu, otobüsteki Türk Bayrağını indirmeye kalktı
Yolcu, otobüsteki Türk Bayrağını indirmeye kalktı
Video Galeri
Başbakan Yıldırım, 1 dolara, göğüslerindeki bayrağı, inançlarını sattılar
Başbakan Yıldırım, 1 dolara, göğüslerindeki bayrağı, inançlarını sattılar
Video Galeri
249 demokrasi şehidi için 249 keklik doğaya bırakıldı
249 demokrasi şehidi için 249 keklik doğaya bırakıldı
Video Galeri
Mısır tarlasında helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Mısır tarlasında helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Video Galeri
Polis toprağın altından uyuşturucu çıkardı
Polis toprağın altından uyuşturucu çıkardı
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Sıcaktan bunalan köpeğin fıskiye ile imtihanı
Sıcaktan bunalan köpeğin fıskiye ile imtihanı