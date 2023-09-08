Anasayfa Video Galeriler Gündem O anlar saniye saniye kamerada: Başı cama sıkışan çocuğu böyle kurtardı O anlar saniye saniye kamerada: Başı cama sıkışan çocuğu böyle kurtardı 08 Eylül 2023 Cuma Saat: 21:50 Filistin’de bir güvenlik kamerasına takılan görüntüler saniye saniye kahramanlık anlarını böyle yakaladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64fb6cecf1b23b0227070413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da metro istasyonunda yangın paniği Dayılarına kurşun yağdırmıştı! Görüntüler ortaya çıktı CIA'den Rus bürokratlara videolu çağrı İstanbul’da 10 bin euro rüzgarla etrafa saçıldı Yine başı boş Pitbull kabusu! O anlar kamerada Kaplan çetesinin lideri gözaltında Türkiye'de 1.040 metrelik mağarada mahsur kalan bilim insanına ulaşıldı Restoranda garsona ''yemek geç kaldı'' diye linç girişimi Erdoğan'ın Milli güreşçiyle diyaloğu olay oldu