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  4. O anlar saniye saniye kamerada: Başı cama sıkışan çocuğu böyle kurtardı

O anlar saniye saniye kamerada: Başı cama sıkışan çocuğu böyle kurtardı

Filistin’de bir güvenlik kamerasına takılan görüntüler saniye saniye kahramanlık anlarını böyle yakaladı.

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