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  3. 25 Ekim 2019 15:15

O baba 9 gün sonra tahliye oldu

19 yaşındaki kızına evinde şiddet uyguladığı görüntüler tepki çeken ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba Muzaffer A.'nın tahliye olduğu ortaya çıktı.

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