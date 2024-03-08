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  4. O dudağında ruju, gözünde farı 6 yıldır suçluların korkulu rüyası!

O dudağında ruju, gözünde farı 6 yıldır suçluların korkulu rüyası!

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Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının kadın helikopter pilotlarından Komiser Ebru Melek Kof, yurtta huzur ve güven ortamının sağlanması için 6 senedir gökyüzünde görev yapıyor.

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