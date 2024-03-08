Anasayfa Video Galeriler Gündem O dudağında ruju, gözünde farı 6 yıldır suçluların korkulu rüyası! O dudağında ruju, gözünde farı 6 yıldır suçluların korkulu rüyası! 08 Mart 2024 Cuma Saat: 11:30 Güncelleme: 08 Mart 2024 Cuma 11:30 Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının kadın helikopter pilotlarından Komiser Ebru Melek Kof, yurtta huzur ve güven ortamının sağlanması için 6 senedir gökyüzünde görev yapıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65eaccbd57c5307dac0294a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da şüpheli ölüm: 3 çocuk annesi kadın ölü bulundu Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı ''TCG Nusret'' 109 yıl sonra aynı rotada İzmir'de eğlence mekanına silahlı saldırı! Korku dolu anlar kamerada Pakistan'da sosyal medya fenomenine toplu taciz kamerada Adliyede skandal! Nezaretten kelepçeli kaçış kamerada Bir suç örgütü daha çökertildi; çok sayıda gözaltı var İmamoğlu: ''7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?'' Diyanet bu dövmeye ''caizdir'' dedi