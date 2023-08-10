O dünyanın en zehirlisi! Türkiye'de bir sitenin bahçesinde bulundu

Dünyanın en zehirli örümcek türleri arasında yer alan ve kendi eşlerini de yemeleriyle tanınan "argiope lobata" örümceği, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalandı.

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