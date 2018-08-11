  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Ağustos 2018 11:50

O hainlerin etkisiz hale getirilmesini böyle duyurdular

Hakkari’de 3 Ağustos’ta hain patlama sonucu Özel Harekat Polisi Recep Emre Yılmaz’ı şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi, polis telsizinden meslektaşlarına duyuruldu. Yüksekova ilçesinde 3 Ağustos’ta hain patlama sonucu özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz’ı şehit eden, 8 polisin yaralanmasına neden olan 2 PKK’lı terörist, jandarma özel harekat ile polis özel harekat...

Bilgin Pro
Video Galeri
Rus savaş gemisi ‘Orsk’ İstanbul Boğazı’ndan geçti
Rus savaş gemisi ‘Orsk’ İstanbul Boğazı’ndan geçti
Video Galeri
Şırnak’ta 4 terörist daha...
Şırnak’ta 4 terörist daha...
Video Galeri
İstediği avansı alamayınca patronun telefonunu çaldı
İstediği avansı alamayınca patronun telefonunu çaldı
Video Galeri
Batan teknedeki can pazarı kamerada
Batan teknedeki can pazarı kamerada
Video Galeri
Tekirdağ’da motosiklet hırsızlığı kamerada
Tekirdağ’da motosiklet hırsızlığı kamerada
Video Galeri
Son şampiyon galibiyetle başladı
Son şampiyon galibiyetle başladı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM