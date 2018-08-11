O hainlerin etkisiz hale getirilmesini böyle duyurdular
11 Ağustos 2018 11:50
O hainlerin etkisiz hale getirilmesini böyle duyurdular
Hakkari’de 3 Ağustos’ta hain patlama sonucu Özel Harekat Polisi Recep Emre Yılmaz’ı şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi, polis telsizinden meslektaşlarına duyuruldu. Yüksekova ilçesinde 3 Ağustos’ta hain patlama sonucu özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz’ı şehit eden, 8 polisin yaralanmasına neden olan 2 PKK’lı terörist, jandarma özel harekat ile polis özel harekat...