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  3. 29 Mayıs 2018 14:55

O iddiaları ispata çağırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce’yi iddialarını ispata çağırarak, "Ben Pensilvanya’ya gitmişsem kimle gitmişim ispat et. Etmezsen namertsin" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi’nden gerçekleştirilen AK Parti İstanbul aday tanıtım programına katıldı.Toplantıda konuşan Erdoğan İstanbul’un 24 Haziran...

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