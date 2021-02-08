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  3. 08 Şubat 2021 15:40

O ilde mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle karantinaya alındı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine İngiltere'den gelen ailede koronavirüs tespit edilmesi üzerine mahalle karantina altına alındı.

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