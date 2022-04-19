Anasayfa Video Galeriler Gündem O ilimiz küçük Şam'a döndü! Suriyeli sayısını gören gözlerine inanamadı O ilimiz küçük Şam'a döndü! Suriyeli sayısını gören gözlerine inanamadı 19 Nisan 2022 Salı Saat: 14:30 Türkiye'deki sığınmacı sorunu tartışılmaya devam ederken, Kilis’in yüzde 73’ünü Suriyeli sığınmacıların oluşturduğu ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625e9d5373ee6a089536c5c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da minibüs alev topuna döndü TEM'de TIR yangını: İstanbul yönü ulaşıma kapandı! PKK'ya Pençe-Kilit darbesi! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı belli oldu Ümit Özdağ'dan sığınmacılar için sürpriz adım İftar sonrası mahalleyi savaş alanına çevirdiler Sağır ve dilsiz dilenci yakalanınca bülbül kesildi Yunanistan sığınmacıları ölüme itti Sokak ortasında dehşet! bıçaklar, yumruklar havalarda uçuştu Kasımpaşa tribün liderine kanlı pusu kamerada