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  4. O ilimiz küçük Şam'a döndü! Suriyeli sayısını gören gözlerine inanamadı

O ilimiz küçük Şam'a döndü! Suriyeli sayısını gören gözlerine inanamadı

Türkiye'deki sığınmacı sorunu tartışılmaya devam ederken, Kilis’in yüzde 73’ünü Suriyeli sığınmacıların oluşturduğu ortaya çıktı.

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