O ilimizdeki bu salıncağa binmek yürek ister

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak kabul edilen Valla, üzerine 600 metre yükseklikte uçurum salıncağı kuruldu. Türkiye’de bir ilk olan salıncağın maceraperestlerden büyük ilgi görmesi bekleniyor.

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