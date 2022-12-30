Anasayfa Video Galeriler Gündem O ilimizdeki bu salıncağa binmek yürek ister O ilimizdeki bu salıncağa binmek yürek ister 30 Aralık 2022 Cuma Saat: 14:45 Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak kabul edilen Valla, üzerine 600 metre yükseklikte uçurum salıncağı kuruldu. Türkiye’de bir ilk olan salıncağın maceraperestlerden büyük ilgi görmesi bekleniyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63aecf560099a42360400043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aydın'da tüp patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı öldürüldü Tam bin km uçtu, Türkiye'de vuruldu Murat Övüç''ün yardım parası dağıttı videosu tepki çekti Soğuğuyla meşhur ilimizde sıcaklık eksi 7'ye düştü; göl buz tuttu TRT, sınavsız, mülakatsız binlerce personel Buz pistinde Wednesday şöleni Bir erken seçim tarihi iddiası daha: 9 Nisan... Ankara'da korkutucu sesler sonrası ortaya çıkan ''gizem'' görüntülendi