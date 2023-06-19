Anasayfa Video Galeriler Gündem O ilimizdeki kabus kamerada! 16 dakikada 85 şimşek! O ilimizdeki kabus kamerada! 16 dakikada 85 şimşek! 19 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 08:20 Bursa'da hafta sonu boyunca süren sağanak yağışlar sırasında gece boyunca çakan şimşekleri görüntüleyen bir gökyüzü fotoğrafçısı, sadece 16 dakikada tam 85 şimşeği fotoğraflamayı başardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648fe595a5c0086ef8621f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Boşandığı eşi ve kayınpederini öldürdü! Kan donduran cinayet kamerada Suriye'deki gece hayatı görüntüleri olay oldu Squid Game'den 2'nci sezon fragmanı geldi Üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi İzmir'i sel yuttu! Evler, arabalar sular altında... ''Ben Örümcek Adamım'' diyen çocuk 5'inci kattan aşağı atladı Genç kız dehşet saçtı! Anne, baba ve çocuğunu bıçakladı Cansu Yeğin nişanlısını öpmedi, yedi ortalık karıştı Ümit Özdağ'dan olay olacak, Abdüllatif Şener açıklaması