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  4. O ilimizdeki kabus kamerada! 16 dakikada 85 şimşek!

O ilimizdeki kabus kamerada! 16 dakikada 85 şimşek!

Bursa'da hafta sonu boyunca süren sağanak yağışlar sırasında gece boyunca çakan şimşekleri görüntüleyen bir gökyüzü fotoğrafçısı, sadece 16 dakikada tam 85 şimşeği fotoğraflamayı başardı.

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