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  4. O ilimizden petrol fışkırıyor: Günde 25 bin varil üretim

O ilimizden petrol fışkırıyor: Günde 25 bin varil üretim

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Şırnak'ın Gabar Dağı'nda bulunan petrol sahasında günde 25 bin varil petrol üretimine ulaşıldığı bildirildi.

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