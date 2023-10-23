Anasayfa Video Galeriler Gündem O ilimizden petrol fışkırıyor: Günde 25 bin varil üretim O ilimizden petrol fışkırıyor: Günde 25 bin varil üretim 23 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 15:30 Güncelleme: 23 Ekim 2023 Pazartesi 15:30 Şırnak'ın Gabar Dağı'nda bulunan petrol sahasında günde 25 bin varil petrol üretimine ulaşıldığı bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653667623a2f707d103eaf43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müstehcen görüntüyle şantaj zanlıları serbest bırakıldı Hayatını kaybeden milli sporcudan geriye turnuva videoları kaldı Bahçeli'nin verdiği süre doldu, MHP'nin adımı bu oldu İsrail yine bir hastane yakınını vurdu Türkiye'nin sakin şehrine sonbahar geldi! Tablo değil gerçek! Eli bıçaklı eş dehşeti kamerada: Sokak ortasında göğsünden bıçakladı Bitmek bilmeyen düğünde damat ve geline birer servet takıldı İstanbul'da polisli konut çetesi çökertildi! Hatay’da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı