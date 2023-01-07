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O illerimiz yeni güne karlar altında uyandı!

Bir türlü gelmek bilmeyen kış bazı illerimizde kar yağışıyla birlikte geldi. İşte Türkiye'nin dört bir yanından kar manzaraları...

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