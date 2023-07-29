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  4. O kadar zıpladılar ki... Konserde deprem oldu! Gerçekten oldu!

O kadar zıpladılar ki... Konserde deprem oldu! Gerçekten oldu!

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Ünlü şarkıcı Taylor Swift’in Seattle’daki konserine katılan binlerce kişinin sismik harekete yol açtığı ve 2,3 büyüklüğünde depreme neden olduğu düşünülüyor.

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