Anasayfa Video Galeriler Gündem O kadar zıpladılar ki... Konserde deprem oldu! Gerçekten oldu! O kadar zıpladılar ki... Konserde deprem oldu! Gerçekten oldu! 29 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 12:30 Güncelleme: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 12:30 Ünlü şarkıcı Taylor Swift’in Seattle’daki konserine katılan binlerce kişinin sismik harekete yol açtığı ve 2,3 büyüklüğünde depreme neden olduğu düşünülüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c4dc2da9f04275e963aff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 5 hain öldürüldü Deprem bölgesinde yeni kabus! Risk büyüyor Kemer'deki orman yangınının küle çevirdiği alan havadan görüntülendi WhatsApp'tan gelen yabancı numaralı aramaların sırrı çözüldü Yol kenarından toplayıp, kilosunu 90 TL'ye satıyorlar İstanbul'da bıçaklı saldırgan terörü! Özel Harekat'ın operasyonu kamerada Hande Erçel bikinili dansıyla mest etti Bu yalanla tam 16 milyon TL'lik vurgun yaptılar Marmaris yanıyor! Yeni gün yeni orman yangını ile başladı