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  3. 10 Haziran 2020 06:30

O Profesör için skandal iddia! '' Porno izlerken öğrencilere yakalandı''

Atılım Üniversitesi'nde skandal bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Prof. Dr. Hasan Kaval'ın maliye online sınavında müstehcen görüntüler izlediği iddia edildi.

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