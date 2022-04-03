Anasayfa Video Galeriler Gündem O şehrimiz savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var O şehrimiz savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var 03 Nisan 2022 Pazar Saat: 22:50 Şanlıurfa'da, husumetli iki aile fertleri arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavgada ortalık savaş alanına döndü. 14 kişi yaralandı, çok sayıda gözaltı var! Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6249fa896ccb0e3b447834e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk Yıldızları gökyüzünde yürekleri ağızlara getirdi Biden törende ayakta uyudu İstanbul'da korkutan patlama Ukrayna'dan Türkiye'ye sürüklenen mayın böyle patladı Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü 100 kiloluk dev oltaya takıldı! Saatlerce boğuştular Balıkesir'de korkutan orman yangını Bakü'de eğlence mekanında patlama: Ölü ve yaralılar var Sular altında kalacak! Yeniden inşa edilen Yusufeli'nde sona gelindi