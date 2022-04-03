O şehrimiz savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Şanlıurfa'da, husumetli iki aile fertleri arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavgada ortalık savaş alanına döndü. 14 kişi yaralandı, çok sayıda gözaltı var!

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