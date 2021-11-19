Anasayfa Video Galeriler Gündem O Ses Türkiye final mi yapıyor? Acun Ilıcalı'dan açıklama O Ses Türkiye final mi yapıyor? Acun Ilıcalı'dan açıklama 19 Kasım 2021 Cuma Saat: 16:40 O Ses Türkiye'nin final yapacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Acun Ilıcalı basında çıkan final iddialarını yalanladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6197a95b3392eb030c663dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5.1'lik deprem sonrası heyelan paniği Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem: Yıkılan evler var Mustafa Sarıgül’den Prof. Dr. Haydar Baş’ın kabrine ziyaret Afganistan değil İstanbul! Üniversitede çekilen görüntüler olay oldu Yerli otomobil fabrikası hızla yükseliyor! TOGG son görüntüleri paylaştı Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Mado'yu protesto etti Cami derneği başkanından İmamoğlu'na: ''Karadenizlinin delikanlı sözünü yerine getirdiniz'' Kahramanlar her zaman pelerin takmazmış: Bu sefer depremde engelli öğrencisine sarılan öğretmen! Gölbaşı Barajı'nın yüzde 70'i kurudu