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  3. 22 Ocak 2021 08:15

O Ses Türkiye Rap yarışmasından ilk tanıtım

O Ses Türkiye Rap'ten ilk tanıtım geldi. Jüri koltuğunda Hadise, Eypio, Murda ve Murda'nın oturduğu yarışma programı, çok yakında Exxen izleyicileriyle buluşacak.

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