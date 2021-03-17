  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. O Ses Türkiye Rap'ten ilk tanıtım yayınlandı

O Ses Türkiye Rap'ten ilk tanıtım yayınlandı

Türkiye’nin dijital platformu EXXEN’de yayınlanacak olan ve uzun zamandır merakla beklenen O Ses Türkiye Rap’in tanıtımı yayınlandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Felaket ''geliyorum'' diyor! Uydu görüntüleri gözleri önüne serdi
İstanbul Bağcılar'da korkutan patlama
İki genç, kış uykusundan uyanan ayıyla karşılaşınca...
İnfial yaratan görüntüler! Hamile kediye şiddet kamerada
Erdoğan'ın masasındaki seçim sistemini canlı yayında açıkladı
''CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak'' sorusuna canlı yayında yanıt verdi
Masumlar Apartmanı'nın son sahnesi olay oldu
TIR'la otomobil çarpıştı: 1 ölü
Evini ateşe verdi, müdahaleye gelen itfaiyeyi böyle karşıladı