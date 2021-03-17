Anasayfa Video Galeriler Gündem O Ses Türkiye Rap'ten ilk tanıtım yayınlandı O Ses Türkiye Rap'ten ilk tanıtım yayınlandı 17 Mart 2021 Çarşamba Saat: 12:00 Türkiye’nin dijital platformu EXXEN’de yayınlanacak olan ve uzun zamandır merakla beklenen O Ses Türkiye Rap’in tanıtımı yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6051c53dfabf7a210749c823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Felaket ''geliyorum'' diyor! Uydu görüntüleri gözleri önüne serdi İstanbul Bağcılar'da korkutan patlama İki genç, kış uykusundan uyanan ayıyla karşılaşınca... İnfial yaratan görüntüler! Hamile kediye şiddet kamerada Erdoğan'ın masasındaki seçim sistemini canlı yayında açıkladı ''CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak'' sorusuna canlı yayında yanıt verdi Masumlar Apartmanı'nın son sahnesi olay oldu TIR'la otomobil çarpıştı: 1 ölü Evini ateşe verdi, müdahaleye gelen itfaiyeyi böyle karşıladı