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  3. 01 Ocak 2020 13:35

O Ses Türkiye yılbaşı gecesine damga vurdu

TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, dün akşam yılbaşı özel bölümüyle ekrana geldi. Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'i sahnede görünce duygusal anlar yaşadı.

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