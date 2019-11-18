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  3. 18 Kasım 2019 09:50

O Ses Türkiye'de Ajda Pekkan sürprizi

Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Hadise ve Seda Sayan'ın jüri üyeliklerini yaptığı O Ses Türkiye'ye Ajda Pekkan konuk olacak.

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