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  3. 15 Şubat 2020 13:25

O Ses Türkiye'de Kürtçe ninni

O Ses Türkiye isimli şov programında yarışmacı olan Hayri Kasaç, annesi için Kürtçe ninni söylemek istedi. Ninni söyleyebilmek için önce izin isteyen Kasaç, Türkiye halklarına da selam yolladı.

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