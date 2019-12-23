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  3. 23 Aralık 2019 09:25

O Ses Türkiye'de yarışmacı olarak vokalistini görünce...

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye'nin son bölümünde jüri üyelerini döndürmeyi başaran Sibel Benekli ise Murat Boz'un eski vokalisti çıktı.

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