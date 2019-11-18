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  3. 18 Kasım 2019 12:50

O Ses Türkiye'ye Acun ile Beyaz'ın bu diyaloğu damgasını vurdu

Tv8'in sevilen yarışması O Ses Türkiye'de 4 jürinin de döndüğü bir yarışmacı ile sohbet edilirken Acun Ilıcalı ile Beyazıt Öztürk arasında geçen bir diyalog kahkahaya boğdu.

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