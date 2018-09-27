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  3. 27 Eylül 2018 12:47

O Türk üssü ilk kez görüntülendi

Halep’in batısında bulunan Türk gözlem noktası ilk kez görüntülendi.

Bilgin Pro
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Ermenistan’da tutuklanan Umut Ali Türkiye’de
Ermenistan’da tutuklanan Umut Ali Türkiye’de
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Çatışmasızlık bölgesi ilk kez havadan görüntülendi
Çatışmasızlık bölgesi ilk kez havadan görüntülendi
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Yeşil alan ortalaması dünya ortalamasını geçti
Yeşil alan ortalaması dünya ortalamasını geçti
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Önce inceledi sonra çaldı
Önce inceledi sonra çaldı
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Yeni Zelanda’da fokun şok hareketi
Yeni Zelanda’da fokun şok hareketi
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