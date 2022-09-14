O Türkiye'de tek! Servet teklif ettiler ama kabul etmedi

Sivas'ta yaşayan Metin Şahin, Türkiye'de tek olan aracını büyük tekliflere rağmen satmayarak gözü gibi bakıyor.

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