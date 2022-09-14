Anasayfa Video Galeriler Gündem O Türkiye'de tek! Servet teklif ettiler ama kabul etmedi O Türkiye'de tek! Servet teklif ettiler ama kabul etmedi 14 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 12:20 Sivas'ta yaşayan Metin Şahin, Türkiye'de tek olan aracını büyük tekliflere rağmen satmayarak gözü gibi bakıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63219cdddba50275034bdaa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da tekme tokatlı yol vermeme kavgası kamerada İstanbul'da avukata saldırı kamerada Azerbaycan'ın Türk SİHA'ları Ermenistan'ın S-300'lerini böyle imha etti Suriyelilerin Türk eczacıya ''kılıçla'' saldırdığı anın görüntüleri ortaya çıktı Tüm ezberler bozuldu! Ferrari ilk SUV'u Purosangue'yi tanıttı İstanbul'da ''sabit duran kadın'' alarmı! 5 saat boyunca kıpırdamadı İstanbul'da sürücüler neye uğradığını şaşırdı! Ceza gökyüzünden geldi Polisleri de şoke eden gözaltı: Ağzından bakın ne çıktı! Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan, AK Partili Şen'in skandal çıkışına çok sert yanıt: ''Küstah, edepsiz!''