Anasayfa Video Galeriler Gündem O Türkiye'nin bilinmeyen lezzeti... Tezgaha gelir gelmez tükeniyor O Türkiye'nin bilinmeyen lezzeti... Tezgaha gelir gelmez tükeniyor 07 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 21:06 Güncelleme: 07 Eylül 2024 Cumartesi 21:06 Batman'da yetişen Cefan kavunu Gercüş ilçesinde tezgahlara geldiği gibi tükeniyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66dc96315abf75844e0e4433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kayseri'de akıllara durgunluk veren olay: 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti Çobanın maaşını soranlar aldığı ücrete inanamadı: ''Yıllık mı, ayık mı?...'' Havada bomba paniği: Yolcu uçağı Erzurum'a acil iniş yaptı İstanbul'da otel inşaatında yangın Tezgahlarda palamut bereketi: Fiyatlar düştü Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şahıs Türkiye'de yakalandı 8 terörist etkisiz hale getirildi Onlar İstanbul'un mezarlık manzaralı mezar apartmanları Nihal Candan'dan kardeşine: Engin Polat çıktı sen de çıkacaksın