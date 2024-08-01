Anasayfa Video Galeriler Gündem O Türkiye'nin en faydalı besinlerinden biri: 100 gramı 2 bin 500 TL'ye, kapış kapış satılıyor O Türkiye'nin en faydalı besinlerinden biri: 100 gramı 2 bin 500 TL'ye, kapış kapış satılıyor 01 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 11:36 Sivas'ta binbir zahmet üretilen ve sağlığa birçok faydası olan arı sütünün 100 gramı yaklaşık 2 bin 500 liradan alıcı buluyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ab491f882934d4b50f62c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Haniye’nin cenaze töreninde Filistinliler ve Filistin için söz verildi Polisin silah doğrulttuğu kişiye bir kadın siper oldu 200 milyonda bir görünen gizemli canlı Ayvalık derinliklerinde ortaya çıktı İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasında istenen cezalar belli oldu Karadeniz'in sırrı bilimsel kazı alanı ilan edildi Dilenci değil sanki fabrikatör: Bir günde 19 bin 765 TL'lik kazançla rekor kırdı Otoyolda korku dolu anlar: TIR alev topuna döndü 21 ilde büyük operasyon: 55 gözaltı var Gece yarısı ortalığı karıştıran telefon: ''Bomba var patlayacak''