O Türkiye'nin en faydalı besinlerinden biri: 100 gramı 2 bin 500 TL'ye, kapış kapış satılıyor

Sivas'ta binbir zahmet üretilen ve sağlığa birçok faydası olan arı sütünün 100 gramı yaklaşık 2 bin 500 liradan alıcı buluyor.

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