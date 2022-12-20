Anasayfa Video Galeriler Gündem O Türkiye’nin en şansız geyiği! Böyle görüntülendi O Türkiye’nin en şansız geyiği! Böyle görüntülendi 20 Aralık 2022 Salı Saat: 13:55 Boynuzlarında ki genetik bozukluktan dolayı halk arasında şelek olarak adlandırılan bir kızıl geyik, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı tarafından görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a1949d4bc1d26a4a132447" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fenomen Dan Bilzerian, Nusret'in gönderdiği fotoğrafları ifşa etti İstanbul'da gökkuşağı manzarası hayran bıraktı Şampiyonluk turunda Messi ve arkadaşları ölümden döndü Su altında kalacak ilçede ''geri dönüşüm'' yıkımı başladı ''Oğluma tecavüz etti'' deyip soyduğu adamı evire çevire dövdü Kent merkezine inen dev domuzlar kamerada Türkiye'de yılın belli aylarında ortaya çıkan ''sır'' yeniden gün ışığına çıktı! Yunanistan'dan yeni tahrik! Türk savaş uçakları gereken cevabı verdi Cep telefonu bomba gibi patladı! O anlar kamerada