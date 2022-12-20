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  4. O Türkiye’nin en şansız geyiği! Böyle görüntülendi

O Türkiye’nin en şansız geyiği! Böyle görüntülendi

Boynuzlarında ki genetik bozukluktan dolayı halk arasında şelek olarak adlandırılan bir kızıl geyik, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

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