O Türkiye'nin Ferrari'sine süspansiyon taktıran bilgesi

Antalya'da düzenlenen otomobil festivaline katılan ve 13 milyon TL'lik Ferrari'sine 50 bin TL'lik süspansiyon taktıran Ferrari sahibi aracıyla festivalde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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