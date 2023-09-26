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O Türkiye'nin Ferrari'sine süspansiyon taktıran bilgesi

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Antalya'da düzenlenen otomobil festivaline katılan ve 13 milyon TL'lik Ferrari'sine 50 bin TL'lik süspansiyon taktıran Ferrari sahibi aracıyla festivalde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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