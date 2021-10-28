Anasayfa Video Galeriler Gündem O Türkiye'nin gökyüzündeki efsanesi: SOLOTÜRK! O Türkiye'nin gökyüzündeki efsanesi: SOLOTÜRK! 28 Ekim 2021 Perşembe Saat: 12:05 Türk Hava Kuvvetleri'nin uçuş gösteri ekibi SOLOTÜRK, gökyüzünde 10 yılı geride bırakırken, SOLOTÜRK pilotları ise merak edilenleri anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617a67ef05275160c36833b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emin Çapa'dan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı için bir ipucu daha Sevgilisini katledip emniyetin bahçesine bıraktı HDP'li Gergerlioğlu ile Meclis Başkanı Şentop birbirine girdi 10 büyükelçi nasıl geri adım attı? Çavuşoğlu ilk kez açıkladı Vahşete suçüstü! Köpekleri diri diri çukura gömdüler İstanbul'da yolcu seçen taksiciden ''pes'' dediretn sözler Enver Aysever Halk TV’den nasıl kovulduğunu anlattı Bilim kurgu değil gerçek: Uçan motosiklet satışa çıktı! İşte fiyatı Zümrüt apartmanı faciasından 132 saat sonra sağ kurtarılmıştı, otelde öldü