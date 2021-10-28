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  4. O Türkiye'nin gökyüzündeki efsanesi: SOLOTÜRK!

O Türkiye'nin gökyüzündeki efsanesi: SOLOTÜRK!

Türk Hava Kuvvetleri'nin uçuş gösteri ekibi SOLOTÜRK, gökyüzünde 10 yılı geride bırakırken, SOLOTÜRK pilotları ise merak edilenleri anlattı.

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