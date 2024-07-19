O Türkiye’nin ilk engelli kadın pilotu...

Türkiye’nin ilk engelli kadın pilotu ve dünyada omurilik yaralanması sonrası ralli yapabilen iki kadın pilottan biri olan Kübra Keskin, İtalya’da düzenlenecek Avrupa Ralli Şampiyonası’nın Rally Roma Di Capitale ayağında direksiyon başına geçecek.

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