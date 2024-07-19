Anasayfa Video Galeriler Gündem O Türkiye’nin ilk engelli kadın pilotu... O Türkiye’nin ilk engelli kadın pilotu... 19 Temmuz 2024 Cuma Saat: 10:22 Güncelleme: 19 Temmuz 2024 Cuma 10:22 Türkiye’nin ilk engelli kadın pilotu ve dünyada omurilik yaralanması sonrası ralli yapabilen iki kadın pilottan biri olan Kübra Keskin, İtalya’da düzenlenecek Avrupa Ralli Şampiyonası’nın Rally Roma Di Capitale ayağında direksiyon başına geçecek. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669a1422e9f237b8af007fa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Babası ve kardeşine kurşun yağdırdı Orman yangınında skandal iddia: ''Helikopterler yakıt parası olmadığı için kalkmadı'' Parkın ortasında 2 kişiyi vurdu 6 ilde husumetli çetelere operasyon: Çok sayıda gözaltı var Hatay semalarında ''şişkin ay'' görsel şöleni Zabıta ile esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndü: ''Babamı dövmeyin'' Otelde gıda zehirlenmesi: 16 kişi hastanelik oldu Dere kenarındaki piknik suların ortasında bitti Kızıyla ilgili soru Mustafa Destici'yi kızdırdı