Anasayfa Video Galeriler Gündem O Türkiye'nin kendi kendine yetişen şifa kaynağı mucizesi O Türkiye'nin kendi kendine yetişen şifa kaynağı mucizesi 02 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 10:35 Güncelleme: 02 Mayıs 2024 Perşembe 10:35 Van’da dağların yüksek kesimlerinde yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen 'çiriş otu' tezgahlardaki yerini aldı. İşte Türkiye'nin şifa kaynağı çiriş otunun faydaları... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66334257f069a6ad150b5e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 5. kattan atladı Ankara'da sağanak yaşamı felç etti; Başkent sular altında NatGeo Wild değil, Türkiye... Fotokapanda ilginç anlar Başıboş sokak köpekleri bir can daha aldı Parkta bıçaklı kavga: Kanlar içinde yere yığıldı 8 ilde büyük operasyon: Onlarca gözaltı var Cübbeli Ahmet Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamadığını böyle açıkladı CHP'li Belediye Başkanı 1 Mayıs'ta işçilerle birlikte çöp topladı Korhan Berzeg'in ölümünde ''sırtlan'' saldırısı şüphesi