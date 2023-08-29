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  4. O Türkiye'nin ''profesör amcası''... 80 yaşında öğrenci oldu!

O Türkiye'nin ''profesör amcası''... 80 yaşında öğrenci oldu!

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İki üniversite mezunu 80 yaşındaki vatandaş Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 249 puanla Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü kazanarak kaydını yaptırmanın mutluluğunu yaşadı.

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