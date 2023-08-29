Anasayfa Video Galeriler Gündem O Türkiye'nin ''profesör amcası''... 80 yaşında öğrenci oldu! O Türkiye'nin ''profesör amcası''... 80 yaşında öğrenci oldu! 29 Ağustos 2023 Salı Saat: 10:10 Güncelleme: 29 Ağustos 2023 Salı 10:10 İki üniversite mezunu 80 yaşındaki vatandaş Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 249 puanla Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü kazanarak kaydını yaptırmanın mutluluğunu yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ed99ea14d73d76b001ffc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesindeki TOKİ konutlarının son hali görüntülendi Türkiye’nin ilk yapay zekalı eczacı robotu iş başında Artvin’de heyelan! Korku dolu anlar kamerada Başpehlivan İsmail Balaban'ı çıldırtan olay! Hayranına ateş püskürdü Konya'da 4,8 büyüklüğünde deprem İstanbul'da yine ev sahibi - kiracı meydan savaşı Kartpostal değil Türkiye! Günbatımında şimşek yağmuru Gökhan Zan Hatay'dan paylaştı: Çadırlar yine sular altında! Uyuşturucu satıcıları polise ateş açtı