Anasayfa Video Galeriler Gündem O ülke karıştı: Protestocular araçla Başkanlık Sarayı’na böyle saldırdı O ülke karıştı: Protestocular araçla Başkanlık Sarayı’na böyle saldırdı 06 Mart 2024 Çarşamba Saat: 22:55 Güncelleme: 06 Mart 2024 Çarşamba 22:55 2014'te Meksika'da kaybolan 43 öğrencinin bulunması için protesto düzenleyen göstericiler, araçlarıyla Başkanlık Sarayı'nın kapısını kırarak içeri girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e8ca426641b4d691093e43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kerem Aktürkoğlu'nun yolunu kesen magandalar yakalandı İliç'teki maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı TikTok fenomeni Mükremin Gezgin askere gidiyor: Gözyaşları içinde duyurdu Türkiye'nin önde gelen iklim bilimcisi kötü haberi verdi 4 DEM Partili PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındı Hrant Dink'in katili Ogün Samast: ''Emniyet'te müdür arkamızda dendi'' Çöp atanlardan bıktı, çareyi bu şekilde buldu İstanbul'da gözü dönmüş trafik magandası kamerada Türkiye'nin şifa dağıtan gizli cennetine ziyaretçi akını