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  4. O ülke karıştı: Protestocular araçla Başkanlık Sarayı’na böyle saldırdı

O ülke karıştı: Protestocular araçla Başkanlık Sarayı’na böyle saldırdı

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2014'te Meksika'da kaybolan 43 öğrencinin bulunması için protesto düzenleyen göstericiler, araçlarıyla Başkanlık Sarayı'nın kapısını kırarak içeri girdi.

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