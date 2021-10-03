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O ülkede kasırga paniği: 2 gün tatil ilan edildi

Umman'da "Şahin" adı verilen kasırga nedeniyle iki vilayette 2 gün tatil ilan edildi.

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