Anasayfa Video Galeriler Gündem O ülkede korkunç olay! Havaya zehirli gaz yayıldı: Ölü ve yaralılar var O ülkede korkunç olay! Havaya zehirli gaz yayıldı: Ölü ve yaralılar var 27 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 20:55 Ürdün’ün liman kenti Akabe’de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bölgede zehirli gaz dolu tank patlayınca 10 kişi öldü 250'den fazla kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b9ef0c95f73f05953bcbb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı Osman Wöber'e veda Rusya'dan binden fazla kişinin bulunduğu AVM'ye füzeli saldırı ''Adliyede bir gün'' başlığı ile paylaşmıştı: Fenomen avukata soruşturma Transfer haberi veriyordu: Ümit Özat canlı yayında böyle düştü Ünlü modelin yavru fil ile imtihanı! Üstüne atlayıp eteğini yırttı Hababam Sınıfı oyuncularının bu görüntüleri olay oldu Trafikte falçatalı manyak! 3 kişiyi yaraladı Muhabirinin zor anları: Canlı yayında rögara düştü Kapkaç terörü geri döndü! İstanbul'da yaşlı kadın kabusu yaşadı