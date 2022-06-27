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  4. O ülkede korkunç olay! Havaya zehirli gaz yayıldı: Ölü ve yaralılar var

O ülkede korkunç olay! Havaya zehirli gaz yayıldı: Ölü ve yaralılar var

Ürdün’ün liman kenti Akabe’de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bölgede zehirli gaz dolu tank patlayınca 10 kişi öldü 250'den fazla kişi yaralandı.

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