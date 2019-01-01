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  3. 01 Ocak 2019 14:44

O vatandaşın metrobüs hayali gerçek oldu

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, metrobüste hiç oturarak seyahat edemediğini belirterek ''Milli Piyango’dan ikramiye çıkarsa, kendime metrobüs alacağım'' diyen Bahattin Çağış ile metrobüse bindi.

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