Anasayfa Video Galeriler Gündem O video viral oldu! Anaokuluna giden oğlunun beslenme çantasına bakın neler koymuş! O video viral oldu! Anaokuluna giden oğlunun beslenme çantasına bakın neler koymuş! 17 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 19:35 Sosyal medyada 'Bugün ne yiyorsun paşam?' başlığıyla paylaşılan video kısa zamanda viral oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634d8444b431387699040cc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evlilik programlarıyla ünlenen Solmaz Çiros'un dansı olay oldu Apple'da çalışıyordu: Viral olan TikTok videosu nedeniyle işinden oldu Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi: Kimliği herkesi şaşırttı! CHP’li vekil canlı yayına valizle geldi: Maden faciasıyla ilgili belgeleri tek tek açıkladı Araç fiyatlarını yarı yarıya düşürecek formül Madencinin cenazesine katılan bakanların görüntüleri tepki çekti Metro önünde kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun koruma ordusu olay oldu Nikah memuru, gelini görünce gözyaşlarına boğuldu