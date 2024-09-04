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  4. Obruk deprem etkisi yarattı; 1 ev tahliye edildi

Obruk deprem etkisi yarattı; 1 ev tahliye edildi

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Konya'nın Karapınar ilçesinde tek katlı bir evin yakınında obruk oluşması nedeniyle çatlaklar oluştu. Evde yaşayan aile tahliye edildi.

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