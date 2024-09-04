Anasayfa Video Galeriler Gündem Obruk deprem etkisi yarattı; 1 ev tahliye edildi Obruk deprem etkisi yarattı; 1 ev tahliye edildi 04 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 07:50 Güncelleme: 04 Eylül 2024 Çarşamba 07:50 Konya'nın Karapınar ilçesinde tek katlı bir evin yakınında obruk oluşması nedeniyle çatlaklar oluştu. Evde yaşayan aile tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d7e71c91625e2f5e0e3623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Boğaz manzaralı kaçak yapı için karar verildi Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var 42 ilde ''zehir'' operasyonu: 227 kişi yakalandı 10 bin lira için arkadaşını bıçakladı TÜRK-İŞ'ten ''geçinemiyoruz'' eylemi: ''Sesimizi duymayanlar, sandıkta hesabını verir'' ODTÜ mezuniyet töreninde rektöre protesto Dilruba'nın cezası belli oldu İstanbul'da plazada korkutan yangın Gazeteci Murat Ağırel'e ölüm tehdidi