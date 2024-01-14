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  4. Ocak ayının ortasında denizin keyfini çıkardılar

Ocak ayının ortasında denizin keyfini çıkardılar

Yurt genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'nın ocak ayının ortasında yerli ve yabancılar denize girdi.

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