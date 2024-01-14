Anasayfa Video Galeriler Gündem Ocak ayının ortasında denizin keyfini çıkardılar Ocak ayının ortasında denizin keyfini çıkardılar 14 Ocak 2024 Pazar Saat: 15:00 Yurt genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'nın ocak ayının ortasında yerli ve yabancılar denize girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a3cced76327598f20c27b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un Teksas'ında 3 kahvehaneye kurşun yağdırdılar Ahmet Türk adaylıktan çekilip, siyaseti bıraktı İBB'ye ''otobüs bozuldu'' kumpası Yer: İstanbul... Yolu kapatıp havaya para saçtılar Kimyasal sızıntı paniği! Gökyüzü turuncuya büründü İstanbul'da motosikletli infaz kamerada İstanbul'da torbacı kaçtı, polis kovaladı Cezaevindeki çocuk koğuşunda cinsel istismar ve işkenceye ceza yağdı Markette 20 lira olan limon, bahçede 1 lira