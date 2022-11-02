  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Öcalan'ı sorgulayan komutan o günü anlattı

Öcalan'ı sorgulayan komutan o günü anlattı

Güncelleme:

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı sorgulayan ilk isimlerden biri olan Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, Fatih Altaylı'nın programına katıldı. Uğur, bebek katili Öcalan'a yaptığı sorguda yaşananları anlattı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Hafsanur Sancaktutan süper minisiyle dans ettiği video sosyal medyayı salladı
Camide ''Atatürk'' gerginliği! İmama tepki gösteren vatandaşa cemaat müdahale etti
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz isyanı
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Yakanı bırakmayacağız
Kılıçdaroğlu'ndan ''Breaking Bad Süleyman'' çıkışı
Korkunç anlar: Pitbullun boğazını sıkarak genç kadını kurtardı
Rusya askıya almıştı: Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması
Bakan duyurdu: Kantinlerin kira artışına sınır geldi
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan başörtüsü açıklaması