Öcalan'ı sorgulayan komutan o günü anlattı

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı sorgulayan ilk isimlerden biri olan Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, Fatih Altaylı'nın programına katıldı. Uğur, bebek katili Öcalan'a yaptığı sorguda yaşananları anlattı.

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