Anasayfa Video Galeriler Gündem Öcalan'ı sorgulayan komutan o günü anlattı Öcalan'ı sorgulayan komutan o günü anlattı 02 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 09:30 Güncelleme: 02 Kasım 2022 Çarşamba 09:30 Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı sorgulayan ilk isimlerden biri olan Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, Fatih Altaylı'nın programına katıldı. Uğur, bebek katili Öcalan'a yaptığı sorguda yaşananları anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63620e82100af7719f0d3053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hafsanur Sancaktutan süper minisiyle dans ettiği video sosyal medyayı salladı Camide ''Atatürk'' gerginliği! İmama tepki gösteren vatandaşa cemaat müdahale etti İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz isyanı Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Yakanı bırakmayacağız Kılıçdaroğlu'ndan ''Breaking Bad Süleyman'' çıkışı Korkunç anlar: Pitbullun boğazını sıkarak genç kadını kurtardı Rusya askıya almıştı: Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması Bakan duyurdu: Kantinlerin kira artışına sınır geldi Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan başörtüsü açıklaması