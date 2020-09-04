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  3. 04 Eylül 2020 11:35

Odasında şarkı söylerken neye uğradığını şaşırdı

ABD'de yaşayan Liz Sun Millan, en sevdiği şarkıyı söylerken video kaydetmeye başladı.

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