Anasayfa Video Galeriler Gündem ODTÜ'de Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi ODTÜ'de Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi 11 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 08:25 ODTÜ’de gerçekleşen Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalede bulundu. Birçok öğrenci gözaltında. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a4273eb1ad6f37eb4542a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kan donduran olay: Köpek besleme meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü Erdoğan'ın mitingi hakkında bomba iddia... Ali Babacan'a ''Hakkımı helal etmiyorum'' tepkisi Nadir görülen beyaz yunusların dansı böyle görüntülendi Nakliyeci çetesi çökertildi Yangında can pazarı! Çatıda mahsur kaldılar Bakan Nebati'ye Nebati'ye çok sert eleştiri: ''O beyin sende yok!'' Toprak Mahsulleri Ofisi'nden buğday açıklaması Erdoğan köfteci çifti görünce konvoyunu durdurdu