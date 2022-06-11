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ODTÜ'de Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

ODTÜ’de gerçekleşen Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalede bulundu. Birçok öğrenci gözaltında.

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